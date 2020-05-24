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Горшков: было бы здорово, если бы братья Ушенины остались в «Амуре»

Горшков: было бы здорово, если бы братья Ушенины остались в «Амуре»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Александр Горшков поделился мнением о ситуации с братьями Владиславом и Вячеславом Ушениными, которые ещё не продлили контракты с хабаровским клубом.

«Общаюсь с ними. Но советовать им ничего не могу и не буду. Это их жизнь, их карьера. Но, если бы они остались, было бы здорово. У нас сыгранная тройка.

Слова Кожевникова? В четвёртом звене я их вообще не вижу. Они «игровички», а на четвёртое звено возлагаются другие обязанности – биться, толкаться, рушить игру соперника. А братьям нужно игровое время, большинство. Думаю, Кожевников, говорит правильно. Получать большие деньги, но не получать удовольствия от хоккея в четвёртом звене, когда ранее выступал на лидирующих позициях в «Амуре», тяжело в психологическом плане. От игры нужно получать кайф», — приводит слова Горшкова пресс-служба «Амура».

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