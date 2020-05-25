Бадюков: Бочарову надо перерасти роль второго номера в сериях на вылет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о вратарской бригаде московского «Динамо» Александр Ерёменко — Иван Бочаров.

«Оптимальная ли это связка для команды? На данный момент — да. Ясно, что в предстоящем регулярном чемпионате, как и в прошлом сезоне, основным вратарём будет Бочаров. И в дальнейшем его станут наигрывать на эту роль. Тем более, он переподписал контракт.

Прошедший сезон должен его подстегнуть — к плей-офф Ваня постарается подойти в оптимальной форме. Потому что в играх первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака» Ерёменко играл больше. Как и годом ранее в серии против «Йокерита», хотя там должен был играть Бочаров, но он заболел. Еременко появился в воротах и не дал усомниться, что по-прежнему хорош в таких матчах. Вот и в этом году именно Александр стал в плей-офф номером один для «Динамо». И Бочарову надо перерасти роль второго номера в сериях на вылет. Но я думаю, Ванька адекватно оценивает ситуацию и делает правильный анализ. Ему нужно в регулярном чемпионате идти по нарастающей. Тренер вратарей Виталий Еремеев его правильно подведёт к плей-офф», — приводят слова Бадюкова «Известия».