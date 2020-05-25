Д. Челиос: никогда не видел таких изменений в счёте, как в КХЛ

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос поделился мнением о североамериканском стиле игры команды.



«В начале сезона мы пытались использовать североамериканский стиль как преимущество. Он работал против большинства команд лиги, в матах с топ-клубами нужно было самим приспосабливаться к их скорости и тому, как они играют в пас. Курт работал в КХЛ второй сезон, знал эти особенности, постепенно и мы начали их осваивать. Если дать топ-клубам много простора — обязательно проиграешь. В подобных матчах нужно рассчитывать на вратарей и выжимать максимум из своих моментов.Как североамериканцы, мы играли просто и жестко.



Вообще же в КХЛ больше пространства и больше импульсов, как в футболе. Я никогда не видел таких изменений в счёте, как здесь. Твоя команда может лидировать в три шайбы, а через десять минут уже проигрывать в две. В Северной Америке такого вы не увидите», — цитирует Челиоса официальный сайт КХЛ.