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«Сарыарка» в сезоне-2020/2021 будет играть на «канадской» площадке

«Сарыарка» в сезоне-2020/2021 будет играть на «канадской» площадке
Хоккей / ВХЛ 0

Начиная с сезона-2019/20 «Сарыарка» будет играть на площадке канадского образца, сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

«Начиная с 2020 года чемпионаты мира будут проводиться на канадских площадках. Многие клубы КХЛ и ВХЛ поддерживают эту инициативу. «Сарыарка» сообщила, что ЛД «Караганды-Арена» проводятся работы по реконструкции ледового поля.

Размер канадской площадки составляет 61 на 26 метров, что на 4 метра уже и на 1 метр длиннее европейской коробки, средняя зона и расстояние от лицевого борта до линии ворот уменьшены. «Канадка» придаёт игре динамичность за счёт уменьшенной ширины и средней зоны», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник в более чем 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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