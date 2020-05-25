Бирюков обратился к болельщикам «Магнитки» после перехода в «Салават Юлаев»

Защитник Евгений Бирюков, перешедший из «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев», обратился к болельщикам магнитогорского клуба.

«Друзья! 23 года, одни из самых ярких в моей жизни, были связаны с одним только клубом – магнитогорским «Металлургом»! Именно здесь я стал настоящим профессионалом! Защищая честь России на многих международных турнирах, я с гордостью представлял хоккейную школу «Магнитки».

За мою карьеру было очень много событий, как громких побед, так и искренних разочарований. И за это я благодарен клубу! В яркой череде событий всегда чувствовалась надёжная поддержка преданной армии болельщиков! Искреннее спасибо вам за это!!! Также я хочу поблагодарить руководство, партнёров, всех сотрудников Клуба, и выразить особые слова признательности его президенту – Виктору Филипповичу Рашникову!

В моей жизни произошли перемены. Я высоко ценю предложение о работе в тренерском штабе, и может быть, когда-нибудь действительно поднимусь на тренерский мостик «Магнитки», но сегодня хочу продолжить карьеру игрока. Уверен, что непростые времена во всем мире и в спорте скоро закончатся, и мы вновь встретимся с вами на хоккее!» — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

В общей сложности за карьеру в КХЛ опытный защитник провёл за «Магнитку» 779 матчей, став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016). Бирюков был единственным игроком в истории «Магнитки», сыгравшим за клуб в 12 сезонах КХЛ.