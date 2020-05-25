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Грабовский: Лукашенко считает, что я могу вернуться и поиграть за сборную Беларуси

Грабовский: Лукашенко считает, что я могу вернуться и поиграть за сборную Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский признался, что может возобновить карьеру хоккеиста в сборной Беларуси.

«Как себя ведёт Лукашенко? Бросилось в глаза, что президент такой, он даже в таких любительских турнирах хочет побеждать. И заставляет ребят всех быть постоянно в форме. Так как наши ветераны отдаются игре, то видно, что человек хочет побеждать.

Приятно, что он сказал, что я набираю форму. Меня хотят в будущем подготовить к игре за сборную. Он считает, что у меня есть ещё возможность вернуться и поиграть. Держу ли эту мысль в голове? Когда он это говорит, у меня появляются новые эмоции. Почему бы не попробовать, да?» — сказал Грабовский в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.

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