Грабовский: Лукашенко считает, что я могу вернуться и поиграть за сборную Беларуси

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский признался, что может возобновить карьеру хоккеиста в сборной Беларуси.

«Как себя ведёт Лукашенко? Бросилось в глаза, что президент такой, он даже в таких любительских турнирах хочет побеждать. И заставляет ребят всех быть постоянно в форме. Так как наши ветераны отдаются игре, то видно, что человек хочет побеждать.

Приятно, что он сказал, что я набираю форму. Меня хотят в будущем подготовить к игре за сборную. Он считает, что у меня есть ещё возможность вернуться и поиграть. Держу ли эту мысль в голове? Когда он это говорит, у меня появляются новые эмоции. Почему бы не попробовать, да?» — сказал Грабовский в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.