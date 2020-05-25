Панарин: соцсети — бесполезная трата времени

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об отношении к социальным сетям.
«Сети сам веду. Когда хотелось их развивать, старался придумать что-то интересное, оригинальное. Людям не интересно каждый раз смотреть на нашего пса Рыжего. Если честно, не будь популярности, вообще бы не вёл. Комментарии стараюсь не смотреть. Раньше злился, мог отвечать, ругаться. Сейчас повзрослел — понимаю, что в жизни есть вещи гораздо интереснее.
Давайте начистоту, соцсети — бесполезная трата времени. Сегодня час-другой предпочитаю потратить на книгу, статью или интересное интервью посмотреть — словом, на то, что мне поможет стать чуточку лучше в общеобразовательном смысле», — приводит слова Панарина «Реальное время».
Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.
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