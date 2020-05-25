Мартинук объяснил, почему от лица «Каролины» проголосовал против плей-офф с 24 клубами

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук объяснил решение проголосовать против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги.
«В течение сезона мы напряжённо играем, чтобы попасть в плей-офф. Очевидно, что у «Каролины» был шанс это сделать. Учитывая то, где мы находились и куда планировали добраться, это ограничивает наши шансы и подразумевает сыграть ещё одну серию на вылет.
Каждая серия плей-офф — это тяжело. Нужно выиграть четыре, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Думаю, «Сент-Луис» подтвердит, что это достаточно трудно. Теперь нам нужно выиграть пять серий, и это сложно. Но это не значит, что мы не хотим играть. Возможно, этот вариант не принёс бы нам пользы. Это просто позиция, которую мы заняли», — приводит слова Мартинука News Observer.
- 25 мая 2020
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