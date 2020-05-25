Светлов: рад, что игроки «Адмирала» востребованы в КХЛ и расходятся на ура

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением, почему бывшие игроки приморского клуба востребованы на трансферном рынке.

«На мой взгляд, всё логично. А что тут должно удивлять? Тут нечего скрывать: мы комплектовались по остаточному принципу и, наверное, последними в Лиге, поскольку клуб не дотягивал даже до нынешнего пола зарплат. Но для тренеров здесь были не только минусы, но и плюс — можно было сыграть на реваншистских настроениях хоккеистов, на их желании доказать, что в КХЛ они остаются на заметных ролях. Поэтому я очень рад, что буквально за год наметился такой прогресс: 14 игроков «Адмирала» востребованы в лиге и расходятся на ура.

За кем буду следить? За всеми. На мой взгляд, очень серьезно усилились «Спартак» и «Северсталь». Красно-белые взяли игроков «Адмирала» во все линии — форвард Бакош, защитник Козловский, вратарь Трушков. А нападающему Вихареву и защитнику Лалонду, уверен, по силам стабилизировать первую пятерку Череповца, который хорошо укрепился в это межсезонье и имеет все шансы играть в плей-офф», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.