Селянне — о тренерской работе в НХЛ: я к этому не готов, на пенсии оказалось очень весело

Член Зала хоккейной славы Теэму Селянне поделился мнением о возможной тренерской работе в НХЛ. Главным тренером его бывшего клуба – «Анахайм Дакс» – в настоящий момент является Даллас Икинс, с которым финн раньше вместе играл в «Виннипег Джетс».

«Я много об этом слышу. Икинс живёт рядом, я часто его вижу. Он очень хочет, чтобы я был вовлечён в дела команды. Я ждал, когда у меня появится ощущение, что хочется вернуться. Не хочу двигаться куда-то, если будет 50/50. Это очень важная обязанность. Пока что я был довольно эгоистичен в отношении своего свободного времени. Думал, что возьму пару лет отдыха, поиграю в гольф и теннис, и этого будет достаточно. А потом уже можно подумать, что делать дальше. Но пока нет ощущения, что пора. Сейчас я не верю, что смогу многое сделать.

Да, мне говорят: «Эй, тебе не нужно будет много делать, сможешь приходить, когда хочешь». Думаю, Икинс хочет меня втянуть. Но мой подход – отдавать делу всё или ничего. Да, мне было бы приятно немного поработать. Но пока не знаю, готов ли я пойти на компромисс. На пенсии оказалось очень весело. Моя семья рада видеть меня дома. Я знаю, что работа тренера – это большая ответственность. Сейчас он проводит на катке больше времени, чем когда-либо. Я к этому не готов», – цитирует Селянне пресс-служба НХЛ.