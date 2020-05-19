Константин Кольцов: в «Питтсбурге» я был как Селянне, а в России стал намного слабее

Известный в прошлом белорусский нападающий Константин Кольцов рассказал, почему не стал пробовать вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«Пошла деградация. Как себя ни заставлял, было тяжело вернуться на прежний уровень. Когда находишься в определённой среде, ты привыкаешь и становишься таким же, как все вокруг. Ощутил это изменение на Олимпиаде в Ванкувере. После первого вбрасывания в матче с финнами шайба отлетела ко мне. Поблизости оказался Теэму Селянне — как мне казалось, физически не самый мощный хоккеист. Но я как будто в стену врезался. Тогда и осознал, что в НХЛ мне больше ловить нечего. В “Питтсбурге” я был такой же, как Селянне на Олимпиаде. В России я чисто физически стал слабее. Причём намного», — цитирует Кольцова «Прессбол».

Во время Олимпийских игр 2010 года белорусский нападающий играл в России за «Салават Юлаев». В уфимском клубе Константин отыграл шесть сезонов (2006-2012).