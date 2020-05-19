Константин Кольцов: в «Питтсбурге» я был как Селянне, а в России стал намного слабее

Известный в прошлом белорусский нападающий Константин Кольцов рассказал, почему не стал пробовать вернуться в Национальную хоккейную лигу.
«Пошла деградация. Как себя ни заставлял, было тяжело вернуться на прежний уровень. Когда находишься в определённой среде, ты привыкаешь и становишься таким же, как все вокруг. Ощутил это изменение на Олимпиаде в Ванкувере. После первого вбрасывания в матче с финнами шайба отлетела ко мне. Поблизости оказался Теэму Селянне — как мне казалось, физически не самый мощный хоккеист. Но я как будто в стену врезался. Тогда и осознал, что в НХЛ мне больше ловить нечего. В “Питтсбурге” я был такой же, как Селянне на Олимпиаде. В России я чисто физически стал слабее. Причём намного», — цитирует Кольцова «Прессбол».
Во время Олимпийских игр 2010 года белорусский нападающий играл в России за «Салават Юлаев». В уфимском клубе Константин отыграл шесть сезонов (2006-2012).
- 19 мая 2020
-
13:36
-
13:25
-
13:01
-
12:35
-
12:20
-
12:03
-
11:46
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:17
-
09:00
-
05:56
-
04:27
-
02:54
-
00:59
-
00:46
-
00:31
-
00:01
- 18 мая 2020
-
23:42
-
22:55
-
22:51
-
22:26
-
21:59
-
21:41
-
20:59
-
20:52
-
20:29
-
19:59
-
19:53
-
19:37