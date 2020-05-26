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«Не то, к чему стремился на льду». Артюхин рассказал о легендарной драке с тремя финнами

«Не то, к чему стремился на льду». Артюхин рассказал о легендарной драке с тремя финнами
Хоккей / Евротур 0

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин рассказал о репутации грубого игрока. Он прославился дракой с тремя финнами на этапе Евротура в 2011 году.

«Это точно не то, к чему я стремился на льду. Никогда не хотел кому-либо нанести травму, но хоккей — это жёсткий вид спорта. И так получилось, что из-за пары инцидентов в карьере обо мне сложилось такое мнение. И почти любой стык с моим участием преподносился так: Артюхин опять собирается ломать людей.

Когда на Евротуре перед чемпионатом мира в матче с финнами просто разбили голову Жене Бирюкову, трудно было не реагировать. Вот команда и вступилась за своего партнёра. Причём я ведь даже не трогал Рууту, который нанёс травму Бирюкову. Я вмешался в эту драку, только чтобы разнять людей, и начал оттаскивать их. А в итоге подано было так, что я трёх финнов бил. Но я лишь пытался оттащить их от наших парней, чтобы прекратилась драка.

А то, что было на самом чемпионате мира в Братиславе, когда на групповом этапе играли с Чехией… Считаю, что те силовые приёмы, которые я применил, не выходили за рамки нормальной борьбы. Так же посчитали и судьи, дав мне всего два малых штрафа за весь матч. А то, что потом говорили чехи, — это уже вопрос не ко мне», — приводят слова Артюхина «Известия».

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