Источник: нападающий ЦСКА Иржи Секач станет игроком «Авангарда»
Нападающий Иржи Секач продолжит карьеру в «Авангарде». По информации Sport24, чешский форвард расторгнет соглашение с ЦСКА, после чего перейдёт в омский клуб.
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков.В плей-офф чешский нападающий участия не принял. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне зарплата чешского нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроком в стане «армейцев». Среди форвардов больше него получали только нападающие Максим Шалунов (120 млн рублей) и Михаил Григоренко (110). Во втором сезоне по контракту зарплата игрока составит 60 млн рублей.
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