Гудлевскис: из КХЛ предложений не было. С удовольствием вернулся бы в Северную Америку

Бывший голкипер рижского «Динамо» Кристерс Гудлевскис рассказал о карьерных планах. Минувший сезон голкипер он доигрывал в немецкой лиге, где выступал за «Фиштаун».
«Не остался в «Фиштауне», потому что хотел однолетний контракт, а они нашли вратаря, который подписал на три года. Я думал поиграть там ещё сезон, потому что команда хорошая. Но не хотел подписываться на три года, потому что это могло помешать поехать в другую лигу в будущем.
Где продолжу карьеру? Пока всё только на уровне слухов. Из КХЛ предложений не было. Я бы определенно рассмотрел вариант с возвращением в Северную Америку. Я не знаю, хороший ли сейчас момент для этого из-за коронавируса, но в целом я с удовольствием попробовал бы поиграть там снова», – цитирует Гудлевскиса Sportazinas.com.
- 26 мая 2020
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:01
-
11:50
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:12
-
10:00
-
09:41
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:23
-
00:57
-
00:51
-
00:39
-
00:28
- 25 мая 2020
-
23:54
-
23:41
-
22:53
-
22:41
-
21:51
-
21:41
-
21:03
-
20:46
-
20:15
-
20:00
-
19:37
-
19:04
-
18:50
-
18:30
-
18:10
-
17:52