Гудлевскис: из КХЛ предложений не было. С удовольствием вернулся бы в Северную Америку

Бывший голкипер рижского «Динамо» Кристерс Гудлевскис рассказал о карьерных планах. Минувший сезон голкипер он доигрывал в немецкой лиге, где выступал за «Фиштаун».



«Не остался в «Фиштауне», потому что хотел однолетний контракт, а они нашли вратаря, который подписал на три года. Я думал поиграть там ещё сезон, потому что команда хорошая. Но не хотел подписываться на три года, потому что это могло помешать поехать в другую лигу в будущем.



Где продолжу карьеру? Пока всё только на уровне слухов. Из КХЛ предложений не было. Я бы определенно рассмотрел вариант с возвращением в Северную Америку. Я не знаю, хороший ли сейчас момент для этого из-за коронавируса, но в целом я с удовольствием попробовал бы поиграть там снова», – цитирует Гудлевскиса Sportazinas.com.

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