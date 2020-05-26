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«Трактор» заключил новый контракт с защитником Карпухиным

«Трактор» заключил новый контракт с защитником Карпухиным
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» заключил новый контракт с защитником Ильёй Карпухиным, сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба. Соглашение с 21-летним защитником носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Карпухин забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. В среднем за матч Карпухин проводил на льду 19 минут 9 секунд.

В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ защитник провёл 94 матчах, в которых набрал 15 (2+13) очков при полезности "-10" и 34 минутах штрафа. Следующий сезон станет для защитника третьим в челябинском клубе.

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