Карпухин: «Трактор» – это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал заключение нового двухлетнего контракта с челябинским клубом.

«Благодарен за доверие и рад новому контракту. «Трактор» – это мой родной клуб, для меня важно выступать в Челябинске. Ставлю перед собой цель прогрессировать с каждой игрой, с каждым днём, раскрывать потенциал. Я уже начал подготовку к сезону по той индивидуальной программе, которую нам прислал клуб», — цитирует Карпухина пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Карпухин забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. В среднем за матч Карпухин проводил на льду 19 минут 9 секунд.