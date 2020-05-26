«Авангард» обменял защитника Минеева в «Сочи» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял защитника Максима Минеева в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.

В минувшем сезоне российский защитник защищал цвета «Торпедо». За весь сезон Минеев сыграл только 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись двумя результативными передачами при нейтральном показателе полезности и отсутствии удалений. В среднем за матч Максим проводил на льду чуть меньше 12 минут.

1 мая 2020 года «Торпедо» обменяло Минеева в стан «ястребов». За карьеру в лиге 22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+6».