«Авангард» обменял защитника Минеева в «Сочи» на денежную компенсацию
«Авангард» обменял защитника Максима Минеева в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.
В минувшем сезоне российский защитник защищал цвета «Торпедо». За весь сезон Минеев сыграл только 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись двумя результативными передачами при нейтральном показателе полезности и отсутствии удалений. В среднем за матч Максим проводил на льду чуть меньше 12 минут.
1 мая 2020 года «Торпедо» обменяло Минеева в стан «ястребов». За карьеру в лиге 22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+6».
Источник: Хартли зарабатывает в «Авангарде» больше любого игрока команды
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