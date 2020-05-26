НХЛ возобновит сезон! Кто и с кем сыграет в плей-офф. LIVE

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00:20. Матчи плей-офф пройдут без зрителей, если кардинальным образом не улучшится эпидемиологическая обстановка в США.

00:15. Бригада голкиперов «Бостон Брюинз» в составе Туукки Раска и Ярослава Галака — обладатели приза «Уилльям Дженнингс Трофи».

00:12. Плей-ин будут играть по правилам плей-офф (бесконечные овертаймы), групповой раунд для топ-4 — по правилам регулярного чемпионата.

В плей-офф НХЛ сезона-2019/2020 сыграет 31 российский хоккеист

00:10. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим в лиге по победам по итогам регулярного чемпионата.

Пары плей-ин на Востоке и Западе НХЛ

00:05. Ещё раз вспомним образовавшиеся пары плей-ин на Востоке и Западе:

Восточная конференция:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»



Западная конференция:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег»

00:01. Важное уточнение. Беттмэн сообщил, что в двух первых раундах плей-офф серия будет продолжаться до 3 или 4 побед (этот вопрос продолжает обсуждаться на данный момент), в финале конференций и финале Кубка Стэнли – до 4 побед.

00:00. Обладателем «Арт Росс Трофи» стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, проведший невероятный регулярный чемпионат.

23:55. По словам комиссара НХЛ, в лиге надеются на полноценный регулярный чемпионат в следующем сезоне (82 матча). И это несмотря на поздний старт сезона.

23:50. «Детройт Ред Уингз» получил самые высокие шансы на победу в лотерее (18,5%). Сам драфт состоится после сезона.

23:47. Драфт-лотерея состоится 26 июня. Командам-участникам плей-ин будут присвоены литеры, по которым и пройдёт церемония.

23:43. Стали известны подробности драфт-лотереи. Она может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин. Они разыграют первые три пика.

Вторая фаза лотереи понадобится, если хотя бы один из трёх пиков выиграет один из 24 клубов, продолживших сезон. Тогда между предварительным раундом и первым раундом плей-офф будет проведён второй этап лотереи, в котором будут участвовать только клубы, выбывшие после предварительного раунда

23:42. Раунд плей-ин в Западной конференции выглядит следующим образом.

23:41. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

23:40. Стали известны 10 городов-кандидатов на проведение матчей плей-офф. Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто, Ванкувер. Из этого списка будут выбраны два города.

Девятый «Морис Ришар» Овечкина

23:37. Александр Овечкин и Давид Пастрняк становятся обладателями «Ришар Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды, вручаемой лучшему снайперу НХЛ

23:35. Итак. Формат плей-офф подтверждён. По 12 команд из каждой конференции. Регулярный чемпионат возобновлён не будет. Сенсаций не произошло. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

23:32. Гэри Беттмэн ещё не начал своё выступление, но инсайдеры уже сообщают, что тренировочные лагеря не откроются раньше 1 июля.

23:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию выступления комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. Всё самое главное о возобновлении сезона – в режиме онлайн! Похоже, что Национальная хоккейная лига окончательно готова к активным действиям и выработке конкретного плана по возвращению хоккея летом. Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн уже информировал о том, что НХЛ и профсоюз игроков достигли существенного прогресса в деле обсуждения формата предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.

24 клуба в плей-офф НХЛ. Как в Америке планируют разыграть Кубок Стэнли Пока нет ни сроков, ни точных данных, ни чёткого плана. Но хоккей будет, в этом почти нет сомнений.

Как и ожидалось, это будет формат из 24 команд, которые попадут в плей-офф — окончательно подтвердить это решение стороны должны в ближайшие пару дней. И вот дата наконец-то назначена – сегодня, в 23:30 мск! Ждём, что Беттмэн скажет по сезону, драфту, лотерее драфта и другим важным вещам.