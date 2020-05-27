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Пелагея подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным

Пелагея подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Т
Пелагея подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным
Хоккей / Прочие 0

Российская певица Пелагея 26 мая официально подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает «СтарХит». В ближайшее время будет назначена дата первого заседания по бракоразводному процессу хоккеиста.

В минувшем сезоне нападающий провёл за ЦСКА 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности "+11". В плей-офф Телегин участия не принимал.

33-летняя Пелагея и 28-летний Телегин расстались после трёхлетнего брака. Об этом стало известно ещё в конце прошлого года, однако супруги не оформили развод. Долгое время пара не могла развестись из-за пандемии коронавируса. Иван не скрывает, что у него новый роман. Он живёт с Марией Гончар, которая часто делится в соцсетях снимками с избранником.

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