Пелагея подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным

Российская певица Пелагея 26 мая официально подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает «СтарХит». В ближайшее время будет назначена дата первого заседания по бракоразводному процессу хоккеиста.

В минувшем сезоне нападающий провёл за ЦСКА 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности "+11". В плей-офф Телегин участия не принимал.

33-летняя Пелагея и 28-летний Телегин расстались после трёхлетнего брака. Об этом стало известно ещё в конце прошлого года, однако супруги не оформили развод. Долгое время пара не могла развестись из-за пандемии коронавируса. Иван не скрывает, что у него новый роман. Он живёт с Марией Гончар, которая часто делится в соцсетях снимками с избранником.