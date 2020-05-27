Евгений Бирюков: после подписания контракта с «Салаватом» было немного не по себе

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, отыгравший 15 лет за магнитогорский «Металлург», признался, что ему было тяжело свыкнуться с мыслью о выступлении за другую команду.



«После подписания контракта было немного необычно, испытывал неоднозначные чувства, потому что всю карьеру играл за одну команду, и было немного не по себе. Но это ощущение быстро прошло, и сейчас всё нормально, у меня все мысли о «Салавате Юлаеве». Настрой боевой.



Будут ли принципиальными матчи с Магнитогорском? Конечно! Это будет необычно и непривычно — впервые буду играть против родной команды, но мы, как спортсмены, не должны обращать на это внимание и выполнять свою работу.



Не могу выделить кого-то из тренеров «Магнитки» отдельно, потому что со всеми мне было интересно работать, у всех свои качества и особенности. Мне нравилось, что я черпаю от каждого что-то новое. Что касается Виктора Козлова, то он отличный тренер, а прежде всего отличный человек. Каждый год он становится сильнее как специалист, а работа с хорошими специалистами ему пошла только на пользу. Думаю, у него большое будущее», — приводит слова Бирюкова пресс-служба уфимского клуба.

Бирюков обратился к болельщикам «Магнитки» после перехода в «Салават Юлаев»