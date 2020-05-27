Брайан Бурк: всё, что предложила НХЛ, вполне выполнимо, главное – сдержать болезнь

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк поделился мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф с участием 24 команд.

«Игроки против того, чтобы первые два раунда плей-офф игрались до трёх побед, это одна проблема. Вторая – то, что топ-4 команды могут быть перепосеяны после предварительного раунда. «Бостон» не должен играть за первое место, они и так его заслужили. Эти игры просто должны помочь раскачаться перед плей-офф.

Формат драфт-лотереи для меня не поддаётся логическому объяснению. Как команда, которая едва не попала в плей-офф и набрала 90 очков, может опередить команду, которая набрала 70 очков? Но это всё мелочи. Сегодня хороший день.

Но мы ещё не начали играть, ничего не закончилось. Я смотрю, что происходит к югу от границы, и мне это не ободряет. Мы ещё не выиграли эту битву, мы пока держим ситуацию под контролем и выигрываем время. Ещё очень многое может пойти не так, вакцины ещё нет, это смертельный вирус, люди по-прежнему умирают.

Всё, что предложила НХЛ, вполне выполнимо, главное – сдержать болезнь. В Англии один футболист отказался играть, потому что его сын болен. И мы не сможем заставить играть хоккеистов, у которых кто-то болеет в семье. Мы уже потеряли сотни миллионов долларов, но что будет, если вообще не играть? Дело не в деньгах, мы будем играть ради спасения следующего сезона, чтобы люди не потеряли интерес к хоккею», — сказал Бурк в эфире Sportsnet.