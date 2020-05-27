Житник: расширение зоны плей-офф — неизбежное будущее НХЛ, его диктует бизнес

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал планы НХЛ по возобновлению нынешнего сезона.

«Давайте не будем торопиться с прогнозами. Да, вариант с 24 командами официально предложен лигой, но пока он не стал реальностью, идут переговоры. Лично я по-прежнему настроен скорее скептически. Вопросов — море, рисков — еще больше. Понятно, что профсоюз игроков в конце концов дожмут, его позиции сегодня не сильны, хоккеисты находятся под угрозой 30-процентного „эскроу“ и сильно зависят от лиги. Но для лиги очень опасна ситуация, когда кто-то во время такого плей-офф заболеет. В нынешней ситуации это, опасаюсь, неизбежно.

24 команды в плей-офф? НХЛ — это прежде всего бизнес. Он рентабелен именно в плей-офф, когда игроки не получают зарплату, а прибыль владельца клуба за один кубковый матч — два-три миллиона долларов. Понятно, что 16 владельцам из 32 система лишь с 16 кубковыми командами не нравится. Поэтому расширение зоны плей-офф — неизбежное будущее НХЛ, его диктует именно бизнес.

Когда четверть века назад я стартовал в «Лос-Анджелесе», в лиге было 22 команды — и 16 выходили в плей-офф. То есть только шесть клубов оставались без возможности побороться за Кубок Стэнли. Теперь ситуация кардинально другая. В лиге, учитывая скорое вступление «Сиэттла», 32 клуба — и только половина из них выходит в плей-офф. 16 неудачников, очень часто представляющих города-мегаполисы, — слишком много для лиги! В любом кризисе есть позитивные моменты. 24 клуба в плей-офф — отличное решение, за ним будущее НХЛ», — цитирует Житника Russia-Hockey.