Житник: рестарт сезона НХЛ вилами по воде писан. Не верю, что он состоится

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал планы НХЛ по возобновлению нынешнего сезона.

«Уже несколько раз говорил, что не верю в то, что рестарт сезона НХЛ состоится. Ознакомившись с последним проектом НХЛ, укрепляюсь в своём мнении. Вижу, что он вилами по воде писан.

Ситуация с пандемией остаётся очень напряжённой, в том числе в Северной Америке и особенно в США. Слышал, что НХЛ пыталась общаться с канадскими городами — Эдмонтоном и Калгари, где с вирусом попроще, а хоккей — это всё, но даже они отказались проводить летние игры. Что уж говорить о мегаполисах, где карантин более жёсткий.



Ещё одна проблема — игроки НХЛ уже разъехались по миру. Кто-то находится в Швеции, где карантина вообще нет, кто-то в других европейских странах. Насколько я понимаю, им будет проблематично в ближайшие недели вернуться в Северную Америку — и успеть пройти добровольную изоляцию. А тех же шведов, подозреваю, вообще будут воспринимать как отдельную группу риска.



Да, НХЛ планирует проводить матчи без зрителей, но концентрация людей все равно будет высокая — хоккеисты, тренеры, персонал, арбитры, охранники и так далее. Если кто-то — не дай бог — заболеет, то у лиги будут большие проблемы. В том числе связанные с судебными делами.

Думаю, по-прежнему НХЛ будет напоминать о себе, выдвигать какие-то планы и проекты. В принципе это работа руководителей НХЛ — пытаться что-то найти и спасти. Но, подозреваю, вряд ли это получится», — цитирует Житника Russia-Hockey.