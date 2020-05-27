Евгений Бирюков — о «Магнитке»: предлагали должность в клубе, но мне рановато заканчивать

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подтвердил информацию, что магнитогорский «Металлург» предлагал остаться в клубе в ином качестве.

«Мне предлагали должность в клубе. Спасибо руководству за доверие, но я для себя решил, что хочу играть. У меня есть силы и эмоции, заканчивать ещё рановато.

Серьёзно начал заниматься и пошёл в школу «Металлурга» в 11 лет. Когда мы пришли в первую команду, нам дали список свободных номеров, и я выбрал 48-й, потому что он мне приглянулся, и с тех пор играю под ним.

Все достижения по-своему хороши, значимы и дороги для меня. Победа на чемпионате мира, Кубки Гагарина и когда первый раз стали чемпионами России с «Металлургом». Были разные эмоции», — цитирует Бирюкова пресс-служба уфимского клуба.