Президент «Баффало» — о сохранении Боттерилла: мы поступаем так, как считаем нужным

Президент и совладелец «Баффало Сэйбрз» Ким Пегула сообщила, что генеральный менеджер Джейсон Боттерилл продолжит работу с клубом в новом сезоне.

«Он наш генменеджер. Мы планируем и дальше работать с ним. Я понимаю, что это решение, возможно, будет не очень популярным среди наших болельщиков, но мы поступаем так, как считаем нужным. У нас больше информации, чем у рядового болельщика, и мы видим определённые позитивные тенденции, проводя внутренний анализ результатов выступления команды.

Поверьте, нынешняя ситуация больше всего расстраивает Терри (совладелец клуба Терри Пегула. — Прим. «Чемпионата») и меня. А тренер Ральф Крюгер и Джейсон понимают, что должны добиться результата не только ради нас, но и ради болельщиков. Они это знают», — цитирует Пегулу AP.