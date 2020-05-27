«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Алексеем Бывальцевым
«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Алексеем Бывальцевым, сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. Контракт игрока с чёрно-белыми рассчитан до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне Бывальцев выступал за СКА и «Витязь», набрав в общей сложности в 56 матчах 26 (5+21) очков. В КХЛ у нападающего 110 (40+70) очков в 279 встречах. Ранее 26-летний нападающий выступал в КХЛ за «Адмирал» и «Амур», а также призывался в сборную России.
Всего в КХЛ Алексей Бывальцев набрал 110 (40+70) баллов в 279 встречах. В 2018 году форвард дебютировал в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции. Всего за национальную и олимпийскую сборные нападающий сыграл 11 матчей и отметился 5 (1+4) очками.
«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на форварда «Торонто» Оберга
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