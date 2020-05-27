Экс вице-президент КФХ: Старыгин готов возглавить «Барыс». Он прошёл и Крым, и рым

Бывший вице-президент Казахстанской Федерации хоккея с шайбой Владимир Корсунский посоветовал кандидатуру Сергея Старыгина на пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана.



«Есть у нас хороший тренер, который прошёл и Крым, и рым и уже лет десять-двенадцать работает с молодёжной сборной Казахстана, — это Старыгин. Вот на кого нужно было бы обратить внимание. Сергей уже давно готов», — цитирует Корсунского Sports.kz.



В прошедшем сезоне «Барыс» под руководством Андрея Скабелки занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф казахстанский клуб уверенно прошёл магнитогорский «Металлург» (4-1), после чего розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за коронавируса.