Мильштейн: вероятно, что в НХЛ будут предусмотрены потенциальные аренды в другие лиги мира

Хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию с рынком игроков на фоне предстоящего возобновления сезона НХЛ.

«Лига и профсоюз игроков пока не определили критичные сроки. Речь идёт о дате, начиная с которой клубы смогут подписывать контракты с игроками резерва на сезон-2019/2020, а также датах начала плей-офф, открытия рынка свободных агентов, арбитража и проведения процедуры драфта-2020.

Мы от лица профсоюза ведём с лигой переговоры по каждому из этих моментов, а затем будем голосовать за единый пакет всех критичных дат. Рассчитываем, что ясность с этим вопросом наступит в течение двух-четырёх недель. Тогда уже можно будет говорить что-то конкретное о судьбе хоккеистов, которые ещё не договорились, с какого сезона начинают североамериканскую карьеру.

Что касается новичков НХЛ, подписавших контракты на сезон-2020/2021, то до начала следующего регулярного чемпионата они не смогут играть в официальных матчах за новые клубы. Это также относится к уже действующим хоккеистам тех семи команд, которые не попали в расширенный формат плей-офф сезона-2019/2020. Весьма вероятно, что для них будут предусмотрены разные турниры и потенциальные аренды в другие лиги мира», – приводят слова Мильштейна «Известия».