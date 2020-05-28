Агент Романова в НХЛ: контракт Александра должен быть действителен в этом сезоне

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова, считает, что его клиент имеет право сыграть в нынешнем сезоне американской лиги.

«Мы понимаем, что контракт Александра должен быть действителен в этом сезоне. Его ситуация ничем не отличается от контрактной ситуации моего клиента Владислава Гаврикова, который присоединился к «Коламбусу» в прошлом году во время плей-офф. Понимаем, что Александру должно быть разрешено играть в этом сезоне, если он возобновится», — приводит слова Мильштейна в своём «твиттере» журналист Гийом Лефрансуа.

Ранее заместитель комисcара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что лига по-прежнему придерживается мнения, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне.