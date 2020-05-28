Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заключил новый контракт с клубом

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Фастовский пришёл в ХК «Сибирь» в 2010 году и к настоящему моменту руководит клубом уже 10 сезонов. За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.

С 2000 по 2009 год Фастовский являлся генеральным директором ЦСКА. «Армейский» клуб занял третье место в регулярном чемпионате-2007/2008, а в сезоне-2006/2007 дошёл до полуфинала плей-офф. В сезоне-2009/2010 функционер занимал должность спортивного директора МХЛ, после чего перебрался в Новосибирск.