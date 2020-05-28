Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заключил новый контракт с клубом
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Фастовский пришёл в ХК «Сибирь» в 2010 году и к настоящему моменту руководит клубом уже 10 сезонов. За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.
С 2000 по 2009 год Фастовский являлся генеральным директором ЦСКА. «Армейский» клуб занял третье место в регулярном чемпионате-2007/2008, а в сезоне-2006/2007 дошёл до полуфинала плей-офф. В сезоне-2009/2010 функционер занимал должность спортивного директора МХЛ, после чего перебрался в Новосибирск.
Утверждён новый состав совета директоров КХЛ
- 28 мая 2020
-
11:10
-
11:05
-
10:36
-
10:14
-
10:05
-
09:36
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
00:40
- 27 мая 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06
-
18:57
-
18:41
-
18:14
-
17:54
-
17:21
-
17:18
-
16:47
-
16:28
-
16:10
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
Партнерский контент