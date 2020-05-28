Бержевен — о контракте Романова: решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что надеется заявить российского защитника Александра Романова на матчи плей-офф НХЛ в этом сезоне.

«Ещё нет окончательного решения по поводу того, может ли Романов участвовать в плей-офф. Однако мы бы хотели, чтобы Александр смог играть, когда сезон возобновят. Решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков лиги», — приводит слова Бержевена Le Journal de Montreal.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что лига по-прежнему придерживается мнения, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых игроков в нынешнем сезоне. В свою очередь хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы Романова, считает, что его клиент имеет право сыграть в нынешнем сезоне американской лиги.