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Плотников: задача «Амура» — попадать в плей-офф, а мне хочется ещё много Кубков Гагарина

Плотников: задача «Амура» — попадать в плей-офф, а мне хочется ещё много Кубков Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал обмен в уральский клуб из «Амура».

«Совсем не исключаю, что в будущем ещё вернусь в Хабаровск и помогу «Амуру». Но сейчас нужно исходить из реалий: главная задача хабаровского клуба — попадать в плей-офф, мне же как спортсмену очень хочется выиграть ещё много Кубков Гагарина. В этом плане обмен в «Металлург» — правильный, профессиональный шаг.

Как я понимаю, определённые переговоры шли, каждая из сторон выражала свои пожелания. В итоге компромисс был достигнут, сделка состоялась. Сейчас я нахожусь в Хабаровске, где у нас была тёплая встреча с руководством клуба во главе с его президентом Александром Могильным. Благодарен «Амуру» за понимание той спортивной ситуации, в которой оказался, за обмен. Вообще, это в традициях Хабаровска — такое внимательное отношение к своим воспитанникам», — цитирует Плотникова Russia-Hockey.

Плотников стал игроком «Металлурга», Каблуков и Карпов обменяны в «Амур»
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