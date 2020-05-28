«В чём сила, брат? В деньгах? Нет! Сила в правде!» Агент — о ситуации с Беком и Андригетто

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающих «Авангарда» Тейлора Бека и Свена Андригетто, опубликовал фотографию со своими клиентами, сопроводив её цитатой из известного российского фильма «Брат-2».

«В чём сила, брат? В деньгах? Нет! Сила в правде!!» — написал Пилко.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Алёши Пилко.

Ранее сообщалось, что омский клуб хочет отправить хоккеистов для прохождения предсезонной подготовки в новокузнецкий «Металлург», с которым был заключён договор о сотрудничестве. Сейчас руководство «Авангарда» ведёт переговоры с Андригетто и Беком о расторжении контрактов.

Одна из основных мер, которую рассматривают омичи, – проведение Андригетто и Бека через список отказов с последующим отправлением в «Кузню». Этот вариант уже был передан обоим хоккеистам через их агента. Соглашения швейцарца и канадца с клубом рассчитаны до конца следующего сезона. В общей сложности они получают 160 млн рублей.