Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«В чём сила, брат? В деньгах? Нет! Сила в правде!» Агент — о ситуации с Беком и Андригетто

«В чём сила, брат? В деньгах? Нет! Сила в правде!» Агент — о ситуации с Беком и Андригетто
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающих «Авангарда» Тейлора Бека и Свена Андригетто, опубликовал фотографию со своими клиентами, сопроводив её цитатой из известного российского фильма «Брат-2».

«В чём сила, брат? В деньгах? Нет! Сила в правде!!» — написал Пилко.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Алёши Пилко.

Ранее сообщалось, что омский клуб хочет отправить хоккеистов для прохождения предсезонной подготовки в новокузнецкий «Металлург», с которым был заключён договор о сотрудничестве. Сейчас руководство «Авангарда» ведёт переговоры с Андригетто и Беком о расторжении контрактов.

Одна из основных мер, которую рассматривают омичи, – проведение Андригетто и Бека через список отказов с последующим отправлением в «Кузню». Этот вариант уже был передан обоим хоккеистам через их агента. Соглашения швейцарца и канадца с клубом рассчитаны до конца следующего сезона. В общей сложности они получают 160 млн рублей.

Пилко: у Бека и Андригетто действующие контракты с «Авангардом», пока стоим на этом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020