Защитник «Авангарда» Фигурин: у меня есть задача попасть в эти 13 игроков. Это не просто

Защитник Александр Фигурин прокомментировал подписание контракта с «Авангардом». Соглашение 17-летнего игрока носит двусторонний характер и рассчитано на три года.

«Я вообще не люблю бегать по клубам, считаю, если ты уже перешёл куда-то, то надо добиваться максимального результата. Перед прошлым сезоном меня тоже звали в другие команды, но я выбрал «Авангард» и хочу доказать всё здесь. Конечно, какое-то время размышлял над новым предложением, но решил, что лучше остаться.

13 воспитанников «Авангарда» к сезону-2022/2023? Конечно, у меня есть задача попасть в эти 13 игроков. Это не так просто, но я буду работать, стараться, доказывать всё делом в играх и на тренировках, работать дополнительно. Сейчас у нас есть все условия: два льда, тренажёрные залы, возможности работать над техникой, броском. Условия созданы, будем работать, пробиваться, стараться», – цитирует Фигурина пресс-служба клуба.