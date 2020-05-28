СКА перезаключил контракт с нападающим Ткачёвым, продлив его ещё на один сезон
СКА расторг и заключил новый контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Прежнее соглашение действовало до 30 апреля 2021 года. Новое же рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне 24-летний Ткачёв принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, забросив 14 шайб и сделав 28 результативных передач при показателе полезности "+12" и 25 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф российский форвард набрал 6 (1+5) очков при полезности "+1" и двух минутах штрафа.
За карьеру в КХЛ Владимир также выступал за такие команды, как «Авангард», «Адмирал» и «Салават Юлаев». В общей сложности Ткачёв сыграл в лиге 249 матчей, набрав 169 (58+111) очков при полезности "+6".
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