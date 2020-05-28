Генменеджер «Нэшвилла»: по уровню мастерства команда находится в числе лидеров НХЛ

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. «Хищники» в раунде плей-ин сыграют с «Аризоной Койотс».
«Я надеюсь и чувствую, что нам есть над чем поработать после нестабильного выступления команды, которое, тем не менее, позволило нам пробиться в квалификационный раунд Западной конференции. Возможно, соперники уже не будут относиться к нам так, как относились пару лет назад. Будем надеяться, что благодаря этому фактору, а также тому, что отдельные игроки нашей команды прибавят, этот год станет нашим.
Мы побеждаем, когда большинство наших хоккеистов играют на очень высоком уровне, и такие матчи приносят нам удовлетворение. Мы считаем, что по уровню мастерства наша команда находится в числе лидеров лиги. Не думаю, что мы проигрываем, потому что уступаем соперникам в этом плане. Есть другие факторы в нашей игре, которые находятся не на должной высоте. Это касается как отдельных хоккеистов, так и командной игры.
Мы добились определённого успеха в последние четыре или пять лет. Но надо осознавать, что нынешний сезон складывался для нас не лучшим образом, в нём были взлёты и спады, как на льду, так и вне площадки. У нас поменялся тренер, некоторые лидеры, прежде всего из числа форвардов, играли ниже своих возможностей. Достаточно посмотреть на статистику. Быть может, этот перерыв позволит нашим игрокам и тренерам осуществить перезагрузку, поможет наладить взаимопонимание на площадке. Это многое изменит», – цитирует Пойла пресс-служба НХЛ.
- 28 мая 2020
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
10:36
-
10:14
-
10:05
-
09:36
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
00:40
- 27 мая 2020
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06