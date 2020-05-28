Генменеджер «Нэшвилла»: по уровню мастерства команда находится в числе лидеров НХЛ

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. «Хищники» в раунде плей-ин сыграют с «Аризоной Койотс».

«Я надеюсь и чувствую, что нам есть над чем поработать после нестабильного выступления команды, которое, тем не менее, позволило нам пробиться в квалификационный раунд Западной конференции. Возможно, соперники уже не будут относиться к нам так, как относились пару лет назад. Будем надеяться, что благодаря этому фактору, а также тому, что отдельные игроки нашей команды прибавят, этот год станет нашим.

Мы побеждаем, когда большинство наших хоккеистов играют на очень высоком уровне, и такие матчи приносят нам удовлетворение. Мы считаем, что по уровню мастерства наша команда находится в числе лидеров лиги. Не думаю, что мы проигрываем, потому что уступаем соперникам в этом плане. Есть другие факторы в нашей игре, которые находятся не на должной высоте. Это касается как отдельных хоккеистов, так и командной игры.

Мы добились определённого успеха в последние четыре или пять лет. Но надо осознавать, что нынешний сезон складывался для нас не лучшим образом, в нём были взлёты и спады, как на льду, так и вне площадки. У нас поменялся тренер, некоторые лидеры, прежде всего из числа форвардов, играли ниже своих возможностей. Достаточно посмотреть на статистику. Быть может, этот перерыв позволит нашим игрокам и тренерам осуществить перезагрузку, поможет наладить взаимопонимание на площадке. Это многое изменит», – цитирует Пойла пресс-служба НХЛ.