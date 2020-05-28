Кожевников: СКА продумывает многоходовые комбинации – это хорошая менеджерская работа

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен игроками, в котором приняли участие сразу три клуба – СКА, магнитогорский «Металлург» и «Амур».

«Состоявшийся обмен выгоден всем трём командам. Отдельно хотелось бы отметить хорошую менеджерскую работу СКА. «Армейский» клуб не просто скупает всех игроков, а продумывает многоходовые комбинации, и у менеджеров мысли не только о предстоящем сезоне, но и о дальнейшей перспективе. «Армейцы» освободили место под потолком, получив игроков на перспективу. Защитник Замула в скором времени может стать одним из лучших атакующих игроков обороны.

Правда, пока непонятно, когда он вернётся в КХЛ. Кроме Замулы «армейцам» перешли права на другого игрока — Спиридонова. Его мало кто знает. Это мощный праворукий центр, чьи перспективы могут быть очень серьёзными. Он хорошо играл в юниорской сборной. Зная, как в СКА развивают игроков, будем надеяться, что у нас вырастет хороший центральный, которых так не хватает.

«Магнитка» получила в своё распоряжение трёх игроков сборной, которых хорошо знает главный тренер Илья Воробьёв. Плотников – прирождённый лидер, Карпов немного засиделся в СКА, хотя потенциал у него очень большой, Каблуков – таранный форвард, который играл в сборной, просто пришло время перезагрузить карьеру. «Амур» получил добротного форварда Бутузова и перспективную молодёжь – Смирнова и Ольшанского. Она сможет раскрыться в клубе с Дальнего Востока. От обмена выиграли все», — сказал Кожевников «Чемпионату».