Кожевников: СКА продумывает многоходовые комбинации – это хорошая менеджерская работа

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен игроками, в котором приняли участие сразу три клуба – СКА, магнитогорский «Металлург» и «Амур».
«Состоявшийся обмен выгоден всем трём командам. Отдельно хотелось бы отметить хорошую менеджерскую работу СКА. «Армейский» клуб не просто скупает всех игроков, а продумывает многоходовые комбинации, и у менеджеров мысли не только о предстоящем сезоне, но и о дальнейшей перспективе. «Армейцы» освободили место под потолком, получив игроков на перспективу. Защитник Замула в скором времени может стать одним из лучших атакующих игроков обороны.
Правда, пока непонятно, когда он вернётся в КХЛ. Кроме Замулы «армейцам» перешли права на другого игрока — Спиридонова. Его мало кто знает. Это мощный праворукий центр, чьи перспективы могут быть очень серьёзными. Он хорошо играл в юниорской сборной. Зная, как в СКА развивают игроков, будем надеяться, что у нас вырастет хороший центральный, которых так не хватает.
«Магнитка» получила в своё распоряжение трёх игроков сборной, которых хорошо знает главный тренер Илья Воробьёв. Плотников – прирождённый лидер, Карпов немного засиделся в СКА, хотя потенциал у него очень большой, Каблуков – таранный форвард, который играл в сборной, просто пришло время перезагрузить карьеру. «Амур» получил добротного форварда Бутузова и перспективную молодёжь – Смирнова и Ольшанского. Она сможет раскрыться в клубе с Дальнего Востока. От обмена выиграли все», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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