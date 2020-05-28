Агент Кари Ялонена: «Барыс» — вариант, который стоит рассматривать. Фантастический город
Юхо Синтонен, агент известного тренера Кари Ялонена, рассказал, что его клиенту было бы интересно поработать в казахстанском «Барысе». Напомним, ранее главным тренером «Барыса» был Андрей Скабелка, чей контракт завершился 30 апреля.
«Барыс» был бы вариантом, который стоит рассматривать. Фантастический город, отличная инфраструктура», — приводит слова Синтонена Sports.kz.
60-летний Ялонен в качестве главного тренера четырежды становился чемпионом Финляндии, дважды выигрывал золото чемпионата Швейцарии и выводил чешский «Лев» в финал Кубка Гагарина в 2014 году. С национальной сборной Финляндии Ялонен завоевал серебряные медали чемпионата мира в 2016 году,
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