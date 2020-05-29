Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал первую совместную фотографию своих сыновей — Сергея и Ильи.

«@nastyashubskaya, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе. Наше всё, наша жизнь… Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей!!! Очень вас люблю!!! Я здесь самый счастливый», — написал Овечкин в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.

Несколько дней назад Овечкин в девятый раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в активе россиянина было 48 шайб. Он разделил награду с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.