Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал первую совместную фотографию своих сыновей — Сергея и Ильи.
«@nastyashubskaya, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе. Наше всё, наша жизнь… Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей!!! Очень вас люблю!!! Я здесь самый счастливый», — написал Овечкин в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
Несколько дней назад Овечкин в девятый раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в активе россиянина было 48 шайб. Он разделил награду с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
- 29 мая 2020
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
00:51
-
00:27
-
00:15
- 28 мая 2020
-
23:51
-
23:13
-
22:55
-
22:19
-
21:59
-
21:47
-
21:30
-
20:58
-
20:36
-
20:10
-
19:46
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:48
-
18:18
-
18:04
-
17:43
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:00
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35