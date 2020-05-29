Канарейкин: хотелось бы вернуться к работе, но оставаться в нижней части таблицы — не моё

Известный российский тренер Фёдор Канарейкин объяснил, почему работа с «Авангардом» в сезоне-2016/2017 стала на сегодня последним этапом в его карьере.

«Я тогда недолго думал, согласился сразу. Когда вливаешься в команду, сразу обо всех болячках забываешь. Это же чистый адреналин! Тот самый смысл жизни, который у тебя есть. Работа забирает тебя целиком, и о чём-то другом просто некогда думать. Думаешь только о своих игроках и о результате.



Конечно, мне и сейчас хотелось бы вернуться к работе. Но я привык смотреть на вещи реально. Конкретики нет никакой. Да и потом, передо мной всегда ставили высокие задачи. Например, выйти в финал конференции, не меньше. И я к этому привык. А ставить задачу «попасть в плей-офф» и постоянно оставаться в нижней части таблицы… Это, наверное, не моё», — приводятся слова Канарейкина на сайте «Матч ТВ».