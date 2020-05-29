Дэвидсон — о шансах Лундквиста сыграть в плей-ин: нас ждёт интересная борьба на сборах

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон поделился мнением о шансах Хенрика Лундквиста быть первым номером команды в плей-ин.

«Я понимаю, что у нас три вратаря: Георгиев, Шестёркин и Лундквист. Все они рвутся в бой. Знаю, что Хэнк катался. Решать тренеру, ведь этот вопрос в его ведении. Такие решения принимает тренерский штаб. Думаю, что они посмотрят, как пойдут дела у вратарей на сборах. Нас ждёт очень интересная борьба.



У нас есть три вратаря, и мне нравится глубина состава на этой позиции. С нетерпением жду, когда начнутся сборы. Будет много нюансов, множество деталей, из которых сложится общая картина. Кто будет играть, кто станет основным вратарём? Мы играем до трёх побед, серия скоротечна, а значит, крайне важен хороший старт. Это решение примут тренеры», – сказал Дэвидсон.

В раунде плей-ин команда Дэвида Куинна сыграет с «Каролиной Харрикейнз». В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза — все матчи завершились победой «Рейнджерс». Трижды ворота «синерубашечников» защищал Лундквист, для которого «Каролина» является одним из самых удобных соперников в карьере.