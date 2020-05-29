Ожиганов: Гусев пока посидит в США. Билеты в Москву стоят 2,3 млн рублей на семью

Защитник СКА Игорь Ожиганов поделился информацией о бывшем партнёре Никите Гусеве, в этом сезоне выступающем в составе «Нью-Джерси Дэвилз».
«Недавно общались с Гусевым. В среду ему сказали, что сезон для «Нью-Джерси» официально закончен. Вылететь в Россию он пока не может. Мы с ним смотрели – билеты из Америки в Москву с одной пересадкой стоят 2,3 млн рублей на семью. Поэтому он пока посидит в США», – рассказал Ожиганов в прямом эфире в официальном «инстаграме» СКА.
В нынешнем сезоне 27-летний Гусев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 13 шайб и сделал 31 результативную передачу. «Нью-Джерси» вошёл в список из семи команд, для которых этот сезон завершён.
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