Агент Бойда — о переговорах с «Барысом»: пока Дастин ничего не просил
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дастина Бойда, прокомментировал ситуацию с переговорами с «Барысом» по новому контракту с хоккеистом.
«Барыс» предложил Дастину Бойду продлить контракт, но он пока не ответил. Думаю, там не только финансовая сторона, наверное. Там много факторов. Финансовая в принципе не так далеко, но пока он ничего не просил. Просил ли он добавить денег? Пока ничего не просил», — цитирует Бабаева Bestnews.kz.
В минувшем сезоне 33-летний Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и сделав восемь результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.
Агент Бойда: ищу Дастину команду в России, потому что от «Барыса» предложений не было
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