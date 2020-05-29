Комарек: моя цель — попасть в КХЛ. Это лига с очень высоким уровнем конкуренции и хоккея
Австрийский нападающий Константин Комарек подтвердил, что намерен продолжить карьеру в КХЛ, однако на текущий момент контракт ни с одним из клубов лиги не подписан.
«Моя цель — попасть в КХЛ. Это лига с очень высоким уровнем конкуренции и хоккея. Посмотрим, как всё в итоге сложится. Об этом нужно говорить с агентом. Но контракт пока не подписан. Пока больше не могу ничего добавить», — цитирует Комарека HockeyNews.se.
27-летний австрийский хоккеист сезон-2019/2020 начинал в шведском клубе «Мальмё», откуда вскоре был обменян в «Лулео». Всего в регулярном чемпионате нападающий принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) очка при показателе полезности "-1" и 16 минутах штрафного времени.
Австрийский форвард Комарек может перебраться в КХЛ
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