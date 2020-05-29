Коваленко: ситуация с Беком и Андригетто напоминает историю с Сушинским в «Салавате»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с форвардами «Авангарда» Свеном Андригетто и Тейлором Беком.

«Всё должно происходить в строгом соответствии с регламентом. У „Авангарда“ есть право перевести игроков в фарм-клуб, а хоккеисты на условиях действующего контракта обязаны подчиниться. Если договор односторонний, то в ВХЛ игрок гарантированно получает кахаэловские деньги, если двусторонний, то зарплата сокращается, тут всё очевидно.

Где-то эта ситуация напоминает историю почти 10-летней давности с «Салаватом», который отправлял в фарм-клуб Максима Сушинского и Олега Твердовского. Эксперимент длился меньше месяца, до момента получения первой зарплаты в ВХЛ на уровне КХЛ. Сушинский и Твердовский были учредителями профсоюза, членами совета игроков, их интересы оказались полностью защищены.

У Андригетто и Бека ситуация сложнее, готовы ли они месяц играть в ВХЛ? Да и по статусу, заслугам их не сравнить с Сушинским и Твердовским. Тут нужно грамотное юридическое сопровождение, но, к сожалению, они не члены профсоюза. Надеюсь, что не повторится история Никиты Щербака, которого «Авангард» осенью снял с контракта, после чего игрок был переведён в «Трактор». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.