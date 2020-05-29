Завершился второй этап подготовки строительства «Арены-Омск». Определён генподрядчик

Завершился второй этап подготовки строительства «Арены-Омск» — процедура выбора генерального подрядчика, сообщается на официальном сайте «Авангарда».
На сегодняшний момент тендерный отбор генерального подрядчика завершён, победитель – компания «Лимак». Сегодня, 29 мая, в офисе компании «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге был подписан акт о передаче строительной площадки от ООО «Арена» к подрядчику. В течение двух недель стороны завершат все юридические процедуры, необходимые для перехода к основной фазе строительства.
1 июня 2020 года на площадке будущей арены начнётся подготовительный период, предшествующий началу строительства. Все работы пройдут с соблюдением обязательных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). На строительной площадке будет организована жилая карантинная зона для иногородних строителей.
Строительство «Арены-Омск» происходит на основе концессионного соглашения между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут «Газпром нефть» и федеральное правительство. При осуществлении сторонами оговорённого объёма финансирования проекта строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года. Новая арена станет одной из площадок проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в декабре 2022 — январе 2023 года.
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