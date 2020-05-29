Крылов: «Авангард» — символ Омска, он должен и будет играть в родном городе

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал ход строительства «Арены-Омск».
«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, а также непростую экономическую ситуацию, мы сделали всё, чтобы остаться в графике. Сложностей было очень много, но наша команда сработала чётко и слаженно: четыре экспертизы и тендер по выбору подрядчика, подготовка концессионного соглашения задержали нас ненамного. Мы понимали, что подвести Омск и болельщиков «Авангарда» нам никак нельзя. Хочу сказать спасибо всей своей команде, компании «Газпром нефть» и правительству Омской области за понимание и поддержку.
Но сейчас мы лишь в начале трудного пути. На строительство у нас всего два года, это очень сжатые сроки для объекта такого уровня. Поэтому в предстоящие две недели, когда мы завершаем обязательные юридические процедуры, мы решили не терять время и параллельно приступить к обустройству площадки. При этом, учитывая обязательные условия прохождения карантина для иногородних, она будет действовать в режиме обсервации для строителей.
Для этого мы продумали условия их проживания и профилактики. Организационных моментов ещё много, но главное сейчас – строительство «Арены-Омск» начинается. А значит, «Авангард» ещё на шаг ближе к своему возвращению домой. Я всегда говорил и готов повторить снова: «Авангард» — символ Омска, он должен и будет играть в родном городе, на одной из лучших хоккейных арен в России», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.
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