Дилан Ларкин: нечестно судить Блэшилла по игре, которую порой показывал «Детройт»

Форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением о решении руководства клуба оставить Джеффа Блэшилла на посту главного тренера.
«Нечестно судить его по игре, которую мы порой демонстрировали. Не хотел бы об этом говорить, потому что он тренер, а я игрок, и не мне рассуждать на эту тему. Я должен показывать лучший хоккей, должен играть лучше, чем в этом году.
Но знаете что? Я его уважаю, потому что видел, как он трудится каждый день. Он пашет изо всех сил, как и надо. Он понимает, что есть общая картина сезона, хочет, чтобы каждый хоккеист команды добился успеха, и я его за это очень уважаю», – цитирует Ларкина пресс-служба НХЛ.
«Детройт» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Детройта» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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