Любушкин: было сложно подстроиться под игру Экмана-Ларссона, он очень неординарно мыслит

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин поделился впечатлениями от игры в одной паре с капитаном клуба Оливером Экманом-Ларссоном.

«Привык уже к нему, хорошо его понимаю. Но в первое время было тяжеловато. Он очень неординарно мыслит на поле — игрок высочайшего класса, у него хоккейное мышление совсем на другом уровне. Было сложно подстроиться под его игру. А сейчас уже абсолютно нет никаких проблем с этим. Плюс он часто подсказывает, как лучше сыграть, и это тоже важно», — приводит слова Любушкина «Советский спорт».

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 364 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,6 млн человек.