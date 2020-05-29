Ячменёв: игра Овечкина — украшение современного хоккея, болельщики от неё просто балдеют

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Виталий Ячменёв поделился мнением о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Сократить отставание в 188 шайб – задача не из лёгких. Сашке надо отыграть ещё четыре сезона, забрасывая по 50 шайб. Это очень высокая скорострельность. Но в спорте нет ничего невозможного. У него великолепный бросок, и на каждую встречу Овечкин выходит с желанием забить снова и снова. Выдержать такой темп ему вполне по силам. Главное, чтобы здоровье не подвело.

Отмечу, что не последнюю роль должны сыграть партнёры по команде. Им тоже следует быть настроенными на результативную игру. Есть, правда, и объективные трудности: досрочно завершился сезон, в котором Овечкин набрал отличный ход, забив 48 раз, а следующий и вовсе может оказаться укороченным. В любом случае, его игра — украшение современного хоккея, болельщики от неё просто балдеют», — приводит слова Ячменёва «Команда России».